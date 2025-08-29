الجمعة 29 أغسطس 2025
أخبار مصر

60 مليون قدم مكعب يوميًا، بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة

 أعلنت  وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح شركة البرلس للغاز في إضافة بئرين جديدين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا العميقة على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي بإجمالي إنتاج يصل إلى 60 مليون قدم مكعب يوميًا.

يأتي ذلك استمرارا لجهودها في دعم الإنتاج المحلي للغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ويعد البئر "سفاير ساوث سينترال دي بي" هو البئر الثالث ضمن آبار المرحلة الحادية عشرة لإنتاج الغاز لمشروع غرب دلتا النيل العميقة، وبدأ إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و800 برميل متكثفات، أي ما يعادل 9400 برميل مكافئ يوميا.

كما تمكنت الشركة من اعادة  بئر سكارب دي 4 للإنتاج بعد توقف طويل، ليضيف نحو 10 ملايين قدم مكعب يوميا، أي ما يعادل 1700 برميل مكافئ يوميًا.

ويأتي تشغيل هذه الآبار في إطار الخطط المستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي للمساهمة في الوفاء باحتياجات السوق المحلية خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.

 

اعتماد الجمعية العمومية لشركتي البرلس للغاز ورشيد 

 وفي سياق متصل أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة لشركتي رشيد والبرلس للغاز بحضور رئيسا شركتي شل مصر وبتروناس الماليزية  أن تنفيذ المرحلتين العاشرة والحادية عشرة لإنتاج الغاز بمشروع غرب الدلتا العميقة يعد أحد أبرز النتائج الملموسة لحزمة الحوافز والإجراءات التي تبنتها وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي استهدفت تشجيع شركاء الاستثمار واستعادة الثقة، بما أسهم في تسريع وتيرة المشروعات وضخ استثمارات جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وضمان تأمين احتياجات السوق المحلي.

كما أشاد الوزير بالالتزام الكامل بالحفاظ علي السلامة والصحة المهنية، وبالبرامج والمبادرات المجتمعية التي قدمتها الشركة للمجتمع المحلي.

ومن جانبها أعربت داليا الجابري، رئيسة شركة شل مصر، عن فخرها بأداء شركة البرلس خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن مضاعفة الإنتاج تزامنت مع الالتزام الصارم بأعلى معايير السلامة.

وأكدت أن الشركة نجحت بالتعاون مع قطاع البترول المصري في تنفيذ المرحلتين العاشرة والحادية عشرة  لإنتاج الغاز، وتجاوزت التحديات التي واجهتها، وهو ما يعكس قوة التزام شل بالاستثمار في مصر.

وفي سياق متصل أكد المهندس هاني عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية في مصر، اعتزازه بالشراكة الناجحة بين بتروناس وقطاع البترول المصري، مشيرًا إلى تطلع الشركة  لمواصلة نجاحها في مصر التي تمثل سوقًا هامًا زاخرة بالفرص في المنطقة.

ومن جانبه أوضح المهندس سيد سليم رئيس شركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز أن الشركة نجحت في حفر وإكمال مرحلتي التنمية العاشرة والحادية عشرة التي شملت 6 آبار باستثمارات بلغت 575 مليون دولار، وتم وضعها جميعًا على الإنتاج، ليرتفع إجمالي إنتاج المرحلتين إلى 305 ملايين قدم مكعب يوميًا من الغاز و3630 برميل متكثفات يوميًا، وهو ما يمثل تضاعفًا في إنتاج الشركة.

كما لفت الى  ما قدمته الشركة من مبادرات لخدمة المجتمع المدني.

