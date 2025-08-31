الأحد 31 أغسطس 2025
أخبار مصر

البترول: تدريب عملي في إيطاليا لأوائل خريجي برنامج كفاءة الطاقة

تدريب عملي في إيطاليا
تدريب عملي في إيطاليا لأوائل خريجي برنامج كفاءة الطاقة

في إطار المحور الخامس من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين قدرات العاملين في هذا المجال، أطلقت الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وشركة PROGER الإيطالية، برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بالقطاع.

شارك في البرامج، التي انطلقت في ديسمبر 2024 وانتهت في يونيو 2025، 90 متدربًا من شركات قطاع البترول، وبناءً على التقييمات، تم اختيار العشرة الأوائل للانضمام إلى جولة تدريبية عملية في إيطاليا خلال يوليو 2025، بهدف إطلاع المشاركين على أحدث الممارسات والتجارب العالمية في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتطبيقها الفعلي في قطاع البترول والغاز.

 

زيارة لمواقع شركة ايني الإيطالية 

 

شملت الجولة زيارة لموقعين بارزين تابعين لشركة Eni العالمية في إيطاليا، وهما معمل تكرير Eni Sannazzaro Refinery في ميلانو، حيث تعرّف الوفد على الوحدات الإنتاجية المتقدمة بالمعمل، مثل تقنية ENO Slurry لتحويل الخام الثقيل إلى منتجات عالية الجودة، وأيضًا على أنظمة إدارة الطاقة والتحكم الحديثة بهدف تطبيقها في مصر، بالإضافة إلى معمل Venice Biorefinery في فينيسيا، وهو المعمل الرائد في إنتاج الوقود الحيوي المستدام، حيث تعرّف الوفد على التحديات والفرص الفنية والاقتصادية في عملية التكرير الحيوي، وكيفية التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الوقود الحيوي، بالإضافة إلى زيارة غرف التحكم للاطلاع على العمليات الإنتاجية وإدارة استهلاك الطاقة.

اختُتمت الجولة بورشة عمل في مقر شركة PROGER بميلانو، تناولت اقتصاديات وتحديات تطبيق مشاريع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز على المستويين العالمي والمحلي.

