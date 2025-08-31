وزير البترول برفقة وفد من الوزارة يطمئنون على مصابي خط الغاز بالإسماعيلية

وصل، منذ قليل، أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إلى مستشفى فايد العام برفقة المهندس يسن محمد يسن وكيل وزارة البترول للسلامة والصحة المهنية ووفد من الوزارة وذلك للاطمئنان علي صحة المصابين.

وكانت وزارة البترول أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في تمام الساعة 6:40 مساء ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية. وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.

انفصال مصيدة الإرسال عن خط اللحام

وأوضح الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز قبل بدء الأعمال، أي أنه لم يكن يحتوي على غاز طبيعي وقت وقوع الحادث. وقد تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

وقد أسفر الحادث عن حالتي وفاة و6 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتؤكد الوزارة أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خاليا من الغاز بالفعل.

وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث.

