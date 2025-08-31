الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول برفقة وفد من الوزارة يطمئنون على مصابي خط الغاز بالإسماعيلية

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو

وصل، منذ قليل، أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية  إلى مستشفى فايد العام برفقة المهندس يسن محمد يسن وكيل وزارة البترول  للسلامة والصحة المهنية  ووفد من الوزارة وذلك للاطمئنان علي صحة المصابين. 

وكانت وزارة البترول أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في تمام الساعة 6:40 مساء ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية. وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.

انفصال مصيدة الإرسال عن خط اللحام 

وأوضح الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز  قبل بدء الأعمال، أي أنه لم يكن يحتوي على غاز طبيعي وقت وقوع الحادث. وقد تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

وقد أسفر الحادث عن حالتي وفاة و6 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتؤكد الوزارة أن الحادث لم يؤثر  على إمدادات الغاز،  نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خاليا من الغاز بالفعل.

وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها  لأسر المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في  الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الصيانة البترول والثروة المعدنية الرعاية الطبية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمحافظة الإسماعيلية كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والصحة المهنية مستشفى فايد الطوارئ

الأكثر قراءة

أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد غدًا والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

27 لاعبا في قائمة منتخب مصر الثاني في أول تجمع للفريق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في منام المتزوجة وعلاقته بقرب حدوث حمل

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads