البرازيل تتوج بكأس أمريكا لكرة السلة على حساب الأرجنتين

كرة السلة، تُوج المنتخب البرازيلي بكأس أمريكا لكرة السلة، بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي 55-47 في ماناجوا بنيكاراجوا.

وردت البرازيل اعتبارها من الأرجنتين التي هزمتها في نهائي النسخة الماضية 2022 على أرضها بنتيجة 73-75، ورفعت الكأس للمرة الأولى منذ 2009 والخامسة في تاريخها، لتصبح بذلك على بُعد لقبين من الولايات المتحدة حاملة الرقم القياسي (7).

وتُوجت البرازيل باللقب القاري بهزيمة واحدة فقط تلقتها في دور المجموعات أمام الولايات المتحدة، التي شاركتن بفريق رديف يلعب 11 من لاعبيه 12 في الدوريات الأوروبية، بنتيجة 78-90 قبل أن تثأر في نصف النهائي بالفوز عليها 92-77.

الولايات المتحدة تحسم المركز الثالث

وحسمت الولايات المتحدة المركز الثالث، بفوزها على جارتها كندا 90-85 بفضل 21 نقطة لكل من جافونتي سمارت وتايلر كافانوف.

وكان ياجو سانتوس، أفضل لاعبي البرازيل أمام الأرجتين في النهائي، بتسجيله 14 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة، وأضاف برونو كابوكلو 11 نقطة مع 7 متابعات.

فيما كان فرانسيسكو كافارو، الأفضل من ناحية الأرجنتين، والوحيد الذي يصل إلى 10 نقاط أو أكثر (11 نقطة مع 5 متابعات) من دون أن يكون مجهوده كافيًا، لمنح بلاده، لقبها الثاني تواليا والرابع في تاريخها.

