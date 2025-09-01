الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البرازيل تتوج بكأس أمريكا لكرة السلة على حساب الأرجنتين

كأس أمريكا لكرة السلة،
كأس أمريكا لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، تُوج المنتخب البرازيلي بكأس أمريكا لكرة السلة، بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي 55-47  في ماناجوا بنيكاراجوا.

وردت البرازيل اعتبارها من الأرجنتين التي هزمتها في نهائي النسخة الماضية 2022 على أرضها بنتيجة 73-75، ورفعت الكأس للمرة الأولى منذ 2009 والخامسة في تاريخها، لتصبح بذلك على بُعد لقبين من الولايات المتحدة حاملة الرقم القياسي (7).

وتُوجت البرازيل باللقب القاري بهزيمة واحدة فقط تلقتها في دور المجموعات أمام الولايات المتحدة، التي شاركتن بفريق رديف يلعب 11 من لاعبيه 12 في الدوريات الأوروبية، بنتيجة 78-90 قبل أن تثأر في نصف النهائي بالفوز عليها 92-77.

 الولايات المتحدة تحسم المركز الثالث

وحسمت الولايات المتحدة المركز الثالث، بفوزها على جارتها كندا 90-85 بفضل 21 نقطة لكل من جافونتي سمارت وتايلر كافانوف.
وكان ياجو سانتوس، أفضل لاعبي البرازيل أمام الأرجتين في النهائي، بتسجيله 14 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة، وأضاف برونو كابوكلو 11 نقطة مع 7 متابعات.

فيما كان فرانسيسكو كافارو، الأفضل من ناحية الأرجنتين، والوحيد الذي يصل إلى 10 نقاط أو أكثر (11 نقطة مع 5 متابعات) من دون أن يكون مجهوده كافيًا، لمنح بلاده، لقبها الثاني تواليا والرابع في تاريخها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب البرازيلي كأس أمريكا لكرة السلة الأرجنتين الولايات المتحدة البرازيل

مواد متعلقة

"الاتحاد العربي لكرة السلة" يكشف سبب غياب مصر عن البطولة العربية للأندية

كرة السلة، الأهلي يدرس المشاركة في البطولة العربية بالإمارات

الأكثر قراءة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

مكتسبات واضحة بقانون العمل الجديد، هذه حقوقك تعرف عليها

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

ثاني أعلى قيمة، خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads