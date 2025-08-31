"الاتحاد العربي لكرة السلة" يكشف سبب غياب مصر عن البطولة العربية للأندية

كشف مصدر داخل الاتحاد العربي لكرة السلة، أن الاتحاد العربي لم يتلق ردا من نظيره المصري، بشأن مشاركة الفرق المصرية في منافسات البطولة العربية المقرر لها خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل بالإمارات.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد العربي طلب من الاتحاد المصري ترشيح فريقا أو أكثر من مصر للمشاركة في منافسات البطولة العربية، ولم يتلق ردا في المهلة المحددة سلفا.

وقال المصدر، إن الاتحاد العربي أغلق باب تلقي طلبات المشاركة في البطولة العربية للأندية، وتم حسم القائمة النهائية وتضم 16 فريقا في غياب للفرق المصرية.

وأعلن الاتحاد العربي عن قائمة الفرق المشاركة بالبطولة رسميا وجاءت كالتالي:

