رياضة

"الاتحاد العربي لكرة السلة" يكشف سبب غياب مصر عن البطولة العربية للأندية

الاتحاد العربي لكرة
الاتحاد العربي لكرة السلة، فيتو

كشف مصدر داخل الاتحاد العربي لكرة السلة، أن الاتحاد العربي لم يتلق ردا من نظيره المصري، بشأن مشاركة الفرق المصرية في منافسات البطولة العربية المقرر لها خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل بالإمارات.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد العربي طلب من الاتحاد المصري ترشيح فريقا أو أكثر من مصر للمشاركة في منافسات البطولة العربية، ولم يتلق ردا في المهلة المحددة سلفا.

وقال المصدر، إن الاتحاد العربي أغلق باب تلقي طلبات المشاركة في البطولة العربية للأندية، وتم حسم القائمة النهائية وتضم 16 فريقا في غياب للفرق المصرية.

وأعلن الاتحاد العربي عن قائمة الفرق المشاركة بالبطولة رسميا وجاءت كالتالي:

May be an image of ‎1 person, playing basketball and ‎text that says '‎-طرلدا KFTRALL PNS PMSTE الفرق المشاركة بصفة نهائية في البطولة البطولة العربية للأندية رجال رقم (37) CLUB MEN'S FOR CHAMPIONSHIP BASKETBALL ARAB 37 دبي من 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2025 ABC الدولة النادي الامارات P النصر الرياضي 1 لبنان الحكمة 2 الأنطوني سوريا 3 الوحدة 4 حمص الفداء 5 الكويت الكويت 6 القادسية 7 كاظمة البحرين 8 المنامة (* 9 ليييا أهلي طرابلس 10 قطر العربي 11 الريان عُمان 12 البشائر 13 السيب اليمن 14 شعب حضر موت 15 الميناء 16..?ΥBAΙ 5‎'‎‎

