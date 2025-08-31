الأحد 31 أغسطس 2025
كرة السلة، الأهلي يدرس المشاركة في البطولة العربية بالإمارات

الاتحاد العربي لكرة
الاتحاد العربي لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يدرس مسئولو النادي الأهلي، المشاركة في منافسات البطولة العربية لكرة السلة للأندية رجال، المقرر لها خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل، بالإمارات.

وعلمت “فيتو”، أن هناك محاولات من أجل مشاركة الأهلي في البطولة العربية، بالرغم من غلق باب المشاركة رسميا من جانب الاتحاد العربي للعبة.

وأعلن الاتحاد العربي عن قائمة الفرق المشاركة بالبطولة رسميا وجاءت كالتالي:

May be an image of ‎1 person, playing basketball and ‎text that says '‎-طرلدا KFTRALL PNS PMSTE الفرق المشاركة بصفة نهائية في البطولة البطولة العربية للأندية رجال رقم (37) CLUB MEN'S FOR CHAMPIONSHIP BASKETBALL ARAB 37 دبي من 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2025 ABC الدولة النادي الامارات P النصر الرياضي 1 لبنان الحكمة 2 الأنطوني سوريا 3 الوحدة 4 حمص الفداء 5 الكويت الكويت 6 القادسية 7 كاظمة البحرين 8 المنامة (* 9 ليييا أهلي طرابلس 10 قطر العربي 11 الريان عُمان 12 البشائر 13 السيب اليمن 14 شعب حضر موت 15 الميناء 16..?ΥBAΙ 5‎'‎‎

ويسعى الأهلي للمشاركة في البطولة العربية، ضمن الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الجديد قاريا ومحليا.

