كرة السلة، الأهلي يدرس المشاركة في البطولة العربية بالإمارات

كرة السلة، يدرس مسئولو النادي الأهلي، المشاركة في منافسات البطولة العربية لكرة السلة للأندية رجال، المقرر لها خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل، بالإمارات.

وعلمت “فيتو”، أن هناك محاولات من أجل مشاركة الأهلي في البطولة العربية، بالرغم من غلق باب المشاركة رسميا من جانب الاتحاد العربي للعبة.

وأعلن الاتحاد العربي عن قائمة الفرق المشاركة بالبطولة رسميا وجاءت كالتالي:

ويسعى الأهلي للمشاركة في البطولة العربية، ضمن الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الجديد قاريا ومحليا.

