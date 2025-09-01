مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

انقلاب ميكروباص من أعلى الطريق الحر ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وسط الزراعات من أعلى الطريق الحر شبرا - بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة والتحريات انقلاب سيارة ميكروباص وسط الزراعات من أعلى الطريق الطريق الحر شبرا بنها؛ مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين نتيجة الحادث.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية شبرا بنها

