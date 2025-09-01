الإثنين 01 سبتمبر 2025
حبس 4 أجانب بتهمة ممارسة الرذيلة داخل نادي صحي في النزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بحبس 4 أجانب، بتهمة ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بمنطقة النزهة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على هواتف المتهمين لتفريغها.


ممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث  قسم شرطة النزهة، تفيد إدارة شخص نادي صحي كستار لممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 أجانب في وضع مخل لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

