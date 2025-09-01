الإثنين 01 سبتمبر 2025
حوادث

حبس عاطل بتهمة النصب على مواطنين في مدينة نصر

 أمرت  نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بمنحهم شهادات مزيفة في عدة مجالات، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل بشركات ومؤسسات كبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المقر، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته شهادات وهمية منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام "أكلاشيه".

 

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

