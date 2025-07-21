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رياضة

حسام وإبراهيم حسن يوجهان رسالة دعم لحسن شحاتة بعد جراحة ناجحة

التوأم حسام وابراهيم
التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام حسن ومدير المنتخب  الكابتن إبراهيم حسن، على توجيه رسالة دعم واطمئنان للكابتن القدير حسن شحاتة، بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم.

تمنى التوأم حسن، الشفاء العاجل للكابتن الكبير حسن شحاتة، أحد أبرز الرموز في تاريخ الكرة المصرية.

وجاءت رسالة الشقيقين حسن بعد الإعلان عن خضوع المعلم لعملية جراحية صباح اليوم، مؤكدين في بيان رسمي على دعمهم الكامل وتقديرهم لمسيرة شحاتة، متمنين له دوام الصحة والعافية والعودة سريعًا إلى حياته الطبيعية.

رسالة التوأم لحسن شحاتة، فيتو
رسالة التوأم لحسن شحاتة، فيتو

ويُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، بعد قيادته للفراعنة لتحقيق ثلاثية كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

حسن شحاتة سخضع لجراحة عاجلة

تعرض الكابتن حسن شحاتة نجم منتخب مصر والزمالك السابق والمدرب التاريخى للفراعنة، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم.

وكان كريم حسن شحاتة أكد في تصريحات سابقة أن حسن شحاتة حصل على نصف بطولات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويجه مع الفراعنة بثلاث بطولات أفريقية.

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حسن شحاته حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر التوام حسام وابراهيم حسن

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