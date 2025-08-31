تحرك برلماني بشأن إقرار مبدأ المعاملة بالمثل مع السفارات الأجنبية في مصر

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن ضرورة إقرار مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقات والبروتوكولات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم.

تعرض بعض السفارات المصرية في الخارج لانتهاكات

وأشارت النائبة، إلى أن بعض السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تعرضت لانتهاكات وصلت إلى حد إغلاق أبوابها بالجنازير، دون تدخل من الدول المضيفة لحماية البعثات الدبلوماسية، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية.



السفارات المصرية بالخارج أرض لمصر عليها كامل السيادة

وأكدت عضو مجلس النواب، أن السفارات والقنصليات المصرية تمثل أرضًا مصرية، ولها كامل السيادة والاحترام.

قرار مصر برفع الحواجز أمام السفارات الأجنبية

وأشادت النائبة، بقرار الحكومة المصرية برفع الحواجز الخرسانية من أمام السفارات، وفتح الشوارع المغلقة بالقاهرة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن كرامة المواطن المصري وحقوقه لا تقل عن كرامة أي مواطن أجنبي، وأن هيبة الدولة المصرية تهم كل المصريين شعبًا وحكومة.

فتح الشوارع في محيط السفارات الأجنبية

وطالبت عضو مجلس النواب، وزير الداخلية بفتح الشوارع المغلقة منذ سنوات، خاصة في حي جاردن سيتي الذي يضم العديد من السفارات، والتعامل بالمثل مع الدول التي لا تغلق الشوارع أمام السفارات المصرية على أراضيها.

ودعت النائبة، وزارة الخارجية إلى مراجعة جميع الاتفاقات الخاصة بإجراءات السفر والتأشيرات، بحيث يُعامل المواطن المصري معاملة مساوية لمواطني الدول الأخرى، سواء من حيث المدة أو طريقة الحصول على التأشيرة (من السفارة، أو إلكترونيًا، أو عند الوصول).

وقالت عضو مجلس النواب: المعاملة بالمثل هي الضمانة الحقيقية لصون كرامة المصريين في الخارج.

وشددت النائبة على رئيس مجلس الوزراء، عدم التراجع عن قرار رفع الحواجز وفتح الشوارع مهما كانت الضغوط الخارجية، قائلة: "المعاملة بالمثل مبدأ وكرامة، والمواطن المصري ليس أقل شأنًا من أي مواطن أجنبي، وأي تراجع في هذا القرار يعد إهانة لكل المصريين.

وأعلنت السفارة البريطانية في القاهرة إغلاق مقرها اليوم لدراسة الموقف بعد رفع الحواجز الأمنية الخرسانية من أمامها في جاردن سيتي.

