خارج الحدود

78 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، باستشهاد 78 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

وكانت قد ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 41 شهيدا سقطوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.

 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، أنه من بين شهداء اليوم 18 من طالبي المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 30 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.

 

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، أمس السبت: إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ. 

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

