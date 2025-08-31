واشنطن تؤيد سيادة محدودة ونتنياهو يتمسك بغور الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية أبلغت تل أبيب دعمها لفكرة سيادة إسرائيلية محدودة على الضفة الغربية، في إطار تفاهمات سياسية جارية بين الطرفين.

الموقف الأمريكي من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية

واشنطن شددت على أن الدعم يقتصر على سيادة محدودة، دون خطوات أحادية شاملة قد تُشعل التوتر مع الفلسطينيين والدول العربية.

نتنياهو وحصر السيادة في غور الأردن

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لإعلان السيادة على غور الأردن فقط بالضفة الغربية، معتبرًا أن المنطقة تمثل "أهمية استراتيجية وأمنية" لإسرائيل.

الموقف يعكس محاولة للموازنة بين الضغوط الداخلية من التيارات اليمينية المتشددة، وبين الضغوط الدولية الساعية لوقف أي خطوات أحادية الجانب قد تقوّض فرص استئناف العملية السياسية.

وذكرت شبكة سي إن إن نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس حزمة من التدابير المتعلقة بالضفة الغربية.

وبحسب المصادر، تتراوح الخيارات المطروحة بين الضم الكامل للضفة الغربية أو الضم الجزئي لمستوطنات محددة.

