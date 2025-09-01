مقرمش وبتتبيلة مميزة، طريقة عمل البانيه لغداء سريع

طريقة عمل البانيه، الفراخ البانية من الأكلات الشهيرة والمحببة لدى الكبار والصغار، وتتميز بمذاقها المقرمش من الخارج والناعم من الداخل.

وطريقة عمل البانيه، سهلة وبسيطة، وهى تعتبر من الوجبات السريعة التى تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل كغداء سريع.

وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل البانيه.

مكونات عمل البانيه:-

نصف كيلو صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح رفيعة

كوب دقيق أبيض

كوب بقسماط مطحون يفضل أن يكون خشن قليلا لإعطاء قرمشة

2 بيضة

نصف كوب لبن اختياري لتطرية الدجاج

2 ملعقة كبيرة نشا لزيادة القرمشة

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة خل

2 فص ثوم مفروم ناعم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت غزير للقلي

طريقة عمل البانية:-

اغسلي صدور الفراخ جيدا بالماء والخل والليمون لإزالة أي روائح غير مرغوبة.

قطعي الصدور إلى شرائح رفيعة أو قومي بطرقها باستخدام مطرقة اللحوم حتى تصبح أرق وأسهل في التسوية.

في وعاء عميق ضعي شرائح الفراخ.

أضيفي عصير الليمون، والخل، والثوم المفروم، والبهارات، والبابريكا، والبصل البودر، والثوم البودر، والملح والفلفل.

يمكن إضافة اللبن لمزيد من الطراوة.

قلبي المكونات جيدا وغطيها واتركيها في الثلاجة من ساعتين على الأقل وحتى ليلة كاملة ليتشرب الدجاج التتبيلة.

في طبق ضعي الدقيق مع رشة ملح وفلفل.

في طبق آخر اخفقي البيض مع ملعقة لبن ورشة فلفل أسود.

في طبق ثالث ضعي البقسماط الممزوج بالنشا لإعطاء قرمشة مميزة.

خذي شريحة دجاج، مرريها أولا في الدقيق ثم في خليط البيض، ثم في البقسماط واضغطي عليها قليلا حتى يلتصق البقسماط جيدا.

كرري العملية مع باقي القطع.

يمكن وضع قطع الفراخ المغلفة في الفريزر لمدة نصف ساعة قبل القلي لتتماسك أكثر.

سخني زيت غزير في مقلاة عميقة حتى يصبح متوسط السخونة ليس ساخن جدا حتى لا يحترق البانيه من الخارج ويظل نيئ من الداخل.

اقلي قطع البانيه حتى تكتسب لون ذهبي جميل.

اخرجيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

يقدم البانيه مع البطاطس المحمرة أو البطاطس الودجز.

ويمكن تقديمه مع الأرز الأبيض أو أرز بسمتي بالخضار.

مناسب جدا مع المكرونة بالصوص الأحمر أو الأبيض.

يقدم مع أنواع مختلفة من السلطات مثل سلطة الكول سلو أو السلطة الخضراء أو سلطة الزبادي.

كلما تركتى الفراخ فترة أطول في التتبيلة زادت النكهة وأصبحت أكثر طراوة.

وضع الفراخ في الفريزر نصف ساعة يساعد على تماسك البقسماط وعدم سقوطه أثناء القلي.

يجب أن يكون الزيت متوسط الحرارة، فإذا كان بارد ستمتص الفراخ زيت كثير، وإذا كان شديد السخونة ستحترق من الخارج وتظل نيئة من الداخل.

يمكن رص الفراخ البانية في صينية مدهونة بقليل من الزيت وخبزها في فرن ساخن للحصول على بانيه صحي وأخف في السعرات.

