البانيه يتراجع 30 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت انخفاضًا ملحوظًا في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، إذ تراوحت الانخفاضات في كيلو الدواجن الطازجة من 10 إلى 15 جنيهًا.

كما تراجعت أسعار البانيه تراجعًا تراوح بين 20 و30 جنيهًا، وذلك بمقارنة سعر الدواجن ومشتقاتها بأسعارها أمس.

أسعار الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى بعد الانخفاضات؛ في السطور الأتية:

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.

تراوح سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 120 إلى 130 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو أوراك دجاج طازجة من 75 إلى 110 جنيهات.

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.

تراوح سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام من 115 إلى 120 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

أسعار الكبدة اليوم السبت

أسعار الكبدة والقوانص اليوم

بلغ سعر قوانص دجاج طازجة وزن كيلو نحو 125 جنيهًا. بلغ سعر شيش طاووق طازج وزن كيلو نحو 160 جنيهًا. بلغ سعر كبدة دجاج طازجة وزن كيلو نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر أجنحة دجاج طازجة وزن كيلو نحو 50 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المحال التجارية وفقًا للبوابة الحكومية

يشار إلى أن أسعار الدواجن في المحال التجارية وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ جاءت كالآتي:

أسعار الفراخ البيضاء

سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 72.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 77 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 108.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 90 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

