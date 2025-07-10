طريقة عمل الفراخ البانيه بتتبيلة وقرمشة لا تقاوم

طريقة عمل الفراخ البانية، الفراخ البانيه من الأكلات الشهيرة والسريعة التى لها عشاق كثيرون وشعبية كبيرة على مستوى العالم.

وطريقة عمل الفراخ البانية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل حتى تكون بتتبيلة مميزة وقرمشة لا تقاوم.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفراخ البانية.

مكونات عمل الفراخ البانية:-

4 صدور دجاج مخلية

2 بيضة

1 كوب لبن اختياري لنقع الدجاج

1 كوب بقسماط مطحون

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل أحمر)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت للقلي

طريقة عمل الفراخ البانية:-

قطعي صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة نسبيا حسب الرغبة.

يمكن نقعها في اللبن مع القليل من الملح والفلفل لمدة ساعة لزيادة الطراوة والنكهة (اختياري).

في وعاء، ضعي الدجاج وأضيفي إليه الملح والفلفل والبابريكا والثوم والبصل البودرة.

قلبي المزيج جيدا حتى تتغطى كل القطع بالتوابل.

في طبق، ضعي الدقيق.

في طبق آخر، اخفقي البيض مع رشة ملح وفلفل.

في طبق ثالث، ضعي البقسماط يمكنك إضافة قليل من التوابل إليه أيضا.

خذي قطعة من الدجاج، واغمسيها في الدقيق أولا ثم في البيض المخفوق.

ثم في البقسماط واضغطي عليها جيدا حتى تتغطى بالكامل.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

اقلي قطع الفراخ حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الخارج، وتستوي من الداخل حوالي 5-7 دقائق لكل جانب.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدمي الفراخ البانية مع البطاطس المحمرة أو البيوريه، أو أرز أبيض أو مكرونة، وسلطة خضراء أو سلطة طحينة.

ملحوظة كلما كانت شرائح الدجاج أرفع، كانت النتيجة أفضل.

يمكن حفظ الدجاج المغلف بالبقسماط في الفريزر لاستخدامه لاحقا.

للحصول على قرمشة إضافية، ضعي البانية في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل القلي.

طريقة عمل الفراخ البانية

ولعمل الاستربس

مكونات عمل الاستربس:

500 جرام من صدور الدجاج (مقطعة إلى شرائح رفيعة)

1 كوب من الدقيق

1 كوب من البقسماط (فتات الخبز)

1 بيضة

1/2 كوب من الحليب

1 ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا

1/2 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

1/2 ملعقة صغيرة من البصل البودرة

زيت نباتي للقلي

طريقة عمل الاستربس:-

قومى بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة أو طويلة (مثل أصابع).

إذا كنت تفضلين طراوة أكبر، يمكنك نقع الدجاج في خليط من الحليب والملح لمدة 30 دقيقة.

في وعاء، ضعى الدقيق وأضيفي له التوابل (الفلفل، البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، الملح).

في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب جيدا.

في وعاء ثالث، ضعي البقسماط.

ضعي شرائح الدجاج أولا في خليط الدقيق، ثم في البيض المخفوق، وأخيرًا في البقسماط.

تأكدي من تغليف كل قطعة دجاج جيدا بالبقسماط.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.

قومى بقلي شرائح الدجاج المغلفة بالبقسماط حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة (حوالي 4-5 دقائق لكل جانب).

بعد القلي، ضعى الدجاج على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدمى الاستربس ساخنا مع صلصة مثل صلصة الكاتشب أو صلصة الباربكيو أو أي صوص تفضله.

يمكن إضافة أي توابل أو أعشاب مفضلة لديك إلى خليط البقسماط مثل الزعتر أو الأوريغانو.

لتحضير الاستربس بطريقة صحية، يمكن شوي الدجاج بدلًا من قليه.

هذا الطبق مناسب للتقديم في العزائم أو كوجبة خفيفة في أي وقت.

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