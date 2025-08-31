الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

ليفربول يحسم قمة آرسنال بهدف سوبوسلاي وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

ليفربول
ليفربول

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا وغاليا أمام نظيره آرسنال، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" في قمة مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

من سجل هدف ليفربول في مرمى آرسنال؟ 

سجل سوبوسلاي هدف فريق ليفربول في شباك نظيره آرسنال، في الدقيقة 83 من ركلة حرة مباشرة صوبها بنجاح في مرمى رايا.

وكان هوجو إيكيتيكي قد سجل هدفا لصالح ليفربول في الدقيقة 59 قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل وتصدق غرفة الفار على هذا القرار.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوش كيركيز.

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرخ، فلوريان فيرتز،

في خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو، محمد صلاح

تشكيل آرسنال ضد ليفربول

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تيمبير.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميرينو، مارتن زوبيمندي.

خط الهجوم: مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي.

الصورة

 

وحقق نادي ليفربول فوزًا في الجولة الأولى أمام بورنموث، برباعية لهدفين، وتمكن من تحقيق فوز قاتل أمام نيوكاسل بالجولة الثانية 3-2، وكانت نتيجة المباراة أمام نيوكاسل تشير لتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، لكن في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نجح البديل نجوموها في تسجيل هدف الفوز لليفربول.

وتغلب آرسنال في الجولة الأولى على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، وبالجولة الثانية حقق فوزًا عريضًا أمام ليدز يونايتد بخماسية دون رد.

بهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

