هترجع خلال أيام، ممدوح عباس يطمئن جمهور الزمالك بشأن أرض أكتوبر

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة طمأنة إلى جماهير الأبيض بشأن سحب أرض النادي في حدائق أكتوبر.

ممدوح عباس يطمئن جمهور الزمالك بشأن أرض أكتوبر

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بـ إكس: “اطمئن جماهير نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي أني قد اطمأنت تماما على أرض النادي في أكتوبر وبإذن الله ستعود في خلال أيام قليلة جدا للنادي وارجو ان يلتفت الجميع الى عمله والى المستقبل ولا نقف عند هذه المشكلة”.

وتابع: “أشكر من تهافتت معه وطمأنني وهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الموضوع”.



واجتمع، الخميس الماضي، وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، والمستشار القانوني للنادي، مع وزير الإسكان وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، بناءً على دعوة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير الإسكان يعلن دعم الزمالك

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافيًا في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.

رفع مذكرة لرئيس الوزراء

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسئولية، ووعد بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتأكيدًا من الوزارة على دعمها للنادي، أبدى الوزير المهندس شريف الشربيني استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.

ووجه حسين لبيب والوفد المرافق له الشكر للوزير المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفهمه الكامل لموقف نادي الزمالك.

