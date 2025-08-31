الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

بالأرقام، فاتورة ريبيرو ومعاونيه في الأهلي بعد توجيه الشكر لهم

ريبيرو
ريبيرو

وجه النادي الأهلي الشكر اليوم للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق بعد السقوط أمام بيراميدز حيث أعلن الأهلي نهاية رحلة المدرب الإسباني. 

وكلف ريبيرو خزينة النادي الأهلي 480 ألف دولار وهي فاتورة راتب المدرب الإسباني وجهازه المعاون لمدة  ثلاثة أشهر عمل فيها مدربا للفريق حيث كان الإسباني يحصل على 160 ألف دولار رفقة جهازه المعاون. 

الأهلي يشكر خوسيه ريبيرو وينهي العلاقة التعاقدية بالتراضي

وجه النادي الأهلي الشكر لخوسيه ريبيرو المدير الفني لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.. جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، التي بدأت في الحادية عشرة صباحًا اليوم وت عدة ساعات، ناقشت التقارير التي تقدم بها كل من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه.. وشاركت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبيرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه مسئوليته وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري.. وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.

