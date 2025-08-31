أزمة جديدة، حجز قضائي وجلسة لبيع ممتلكات نادي النصر

شهد نادي النصر الرياضي مساء يوم الخميس تعرض النادي لحجز إداري من قبل أحد الموردين الذي حصل على حكم قضائي بمديونية على النادي لم يتم سدادها بقيمة 1295284 جنيها مصريا.

وتوجه محضر من محكمة مصر الجديدة لمقر نادي النصر الرياضي، وقام بالحجز الإداري على عدد 3500 كرسي بالنادي وعدد 500 ترابيزة وعدد 5 تكييفات وعدد 1 شاشة عرض كبيرة.

وتم تعيين المدير التنفيذي للنادي حارسا على المحجوزات التي تم الحجز عليها بعد أن رفض التوقيع.

وتم تحديد يوم 16 سبتمبر القادم موعد البيع العلني على المحجوزات في حالة عدم دفع مجلس إدارة نادي النصر الرياضي قيمة المدفوعات المحددة بالحكم القضائي.

