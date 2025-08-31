الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة جديدة، حجز قضائي وجلسة لبيع ممتلكات نادي النصر

نادي النصر، فيتو
نادي النصر، فيتو

شهد نادي النصر الرياضي مساء يوم الخميس تعرض النادي لحجز إداري من قبل أحد الموردين الذي حصل على حكم قضائي بمديونية على النادي لم يتم سدادها بقيمة 1295284 جنيها مصريا. 

وتوجه محضر من محكمة مصر الجديدة لمقر نادي النصر الرياضي، وقام بالحجز الإداري على عدد 3500 كرسي بالنادي وعدد 500 ترابيزة وعدد 5 تكييفات وعدد 1 شاشة عرض كبيرة. 

وتم تعيين المدير التنفيذي للنادي حارسا على المحجوزات التي تم الحجز عليها بعد أن رفض التوقيع. 

وتم تحديد يوم 16 سبتمبر القادم موعد البيع العلني على المحجوزات في حالة عدم دفع مجلس إدارة نادي النصر الرياضي قيمة المدفوعات المحددة بالحكم القضائي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي النصر نادى النصر الرياضي المدير التنفيذي مجلس إدارة نادي النصر

مواد متعلقة

وزير الرياضة يشيد باللجنة الأولمبية المصرية لدورها فى صياغة القانون الجديد

وزير الرياضة يكشف عن الأندية الملزمة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة

وزير الرياضة: مصر استضافت أكثر من 440 بطولة منذ 2019

الشباب والرياضة تحيل مخالفات جديدة بـ نادي النصر للنيابة

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

علي ماهر يقترب من خلافة ريبيرو، وجلسة مرتقبة مع الخطيب

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

رابط الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لمسابقة مياه الشرب والصرف الصحي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

الملثم والسبابة.. أبرز الخصائص المميزة لـ أبو عبيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads