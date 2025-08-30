برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة رايو فايكانو في الليجا

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب لاعب خط الوسط الشاب بابلو جافي عن مباراة الفريق المرتقبة أمام رايو فايكانو، المقررة غدًا الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

إصابة جافي

ويعود سبب الغياب إلى معاناة جافي من انزعاجات في ركبته، أثارت قلق الجهاز الفني بقيادة هانز فليك، خاصة بعد إصابته السابقة بالرباط الصليبي في نفس الركبة.

وأكد برشلونة أن جافي سيخضع لفحوصات طبية إضافية لتحديد مدى خطورة الإصابة، مشيرًا إلى أن عودته إلى الملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.

ويأتي هذا الغياب في وقت يسعى فيه برشلونة لمواصلة انتصاراته بعد فوزين متتاليين في الليجا.

ومن المتوقع أن يعتمد فليك على لاعبين مثل بيدري، فرينكي دي يونج، وداني أولمو لتعويض غياب جافي في خط الوسط.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، ويتطلع لتحقيق فوزه الثالث على ملعب فاييكاس، رغم التحديات التي يمثلها رايو فايكانو، الذي أظهر قوة في المواجهات السابقة.

