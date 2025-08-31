استبعاد عمرو ناصر من مباراة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

خاض عمرو ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد السلام قبل انطلاق مباراة وادي دجلة، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاده من قائمة الفريق لخوض مباراة وادي دجلة.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة وادي دجلة، مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان بيزيرا.

ويشارك سيف جعفر أساسيا في وسط الملعب نظرا لغياب نبيل عماد دونجا للإيقاف ومحمد شحاتة للإصابة.

ويحل على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد حمدي وآدم كايد وناصر منسي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

وتنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

وتضم القائمة كلا من:

محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، عمرو ناصر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.

وكشف الجهاز الطبي للفريق عن إصابة محمد شحاتة لاعب الوسط بشد عضلي مما تسبب في استبعاده عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء أمس على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام وادي دجلة.

الزمالك

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.