الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

لاعب برشلونة على أعتاب تشيلسي لهذا السبب

فيرمين لوبيز
فيرمين لوبيز

اقترب فيرمين لوبيز نجم برشلونة، من الانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني.

وارتبط اسم فيرمين لوبيز بالتوقيع مع تشيلسي قبل إغلاق فترة الميركاتو الصيفي الأسبوع المقبل، حيث يسعى البلوز لضم الدولي الإسباني.

وكشفت شبكة "إي إس بي إن"، أن لوبيز قد يكون أقرب إلى التوقيع مع تشيلسي خلال الساعات المقبلة، وذلك في ظل فشل البلوز في ضم تشافي سيمونز، لاعب لايبزيج، الذي بات محط أنظار نادي توتنهام هوتسبير، والذي تفوق على البلوز في سباق التعاقد مع الدولي الهولندي.

وأوضحت أن توتنهام بات على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي لايبزيج من أجل الحصول على خدمات سيمونز، مما سيفسح المجال أمام لوبيز للتوقيع مع تشيلسي.

وورد أن مدرب نادي تشيلسي، إنزو ماريسكا، قد تحدث بنفسه إلى لوبيز من أجل إقناعه بمشروع النادي الإنجليزي، وأنه سوف يكون له مكان أساسي مع الفريق اللندني.

ورفع تشيلسي عرضه لضم لوبيز خلال الساعات الماضية إلى 68 مليون يورو، من أجل إغراء برشلونة ببيع اللاعب الشاب.

 

تشيلسي يتسلم جائزة فريدة من يويفا

فيما يستعد تشيلسي الإنجليزي، لتسلم جائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على هامش مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا التي تقام مساء اليوم الأربعاء بمدينة موناكو الفرنسية.

وكشفت "ذا صن" البريطانية أن تشيلسي يستعد لتلقي جائزة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي جائزة فريدة من نوعها لنجاح النادي الإنجليزي في تحقيق كل البطولات الأوروبية الممكنة، بعد تتويجه بجميع ألقاب اليويفا حيث سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأخيرا توج بدوري المؤتمر الأوروبي.

وسيتم الاحتفال بهذه الكؤوس الثلاثة إلى جانب كأس السوبر، وكذلك كأس أبطال الكؤوس وكأس الاتحاد الأوروبي.

وسيسلم ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه الجائزة بشكل خاص ليصبح البلوز الفريق الوحيد في العالم الذي يحمل هذه الجائزة.

ويعود تشيلسي إلى منافسات دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ خروجه على يد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

 

عرض جديد يقرب تشيلسي من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد 

على صعيد آخر، بات نادي تشيلسي، قريبا من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح الشياطين الحمر.

ودخل جارناتشو (21 عامًا) في خلافات حادة مع مدربه روبن أموريم، عقب نهائي بطولة اليوروبا ليج العام الماضي، والذي خسره الفريق أمام توتنهام، لعدم مشاركته أساسيًا من بداية المباراة.

 

تشيلسي يرسل عرضا جديدا للتعاقد مع جارناتشو 

 وأكد فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن تشيلسي ومانشستر يونايتد، في مفاوضات متواصلة لحسم صفقة جارناتشو.

وأضاف رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن تشيلسي قدم عرضًا تتراوح قيمته ما بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، وينتظر موافقة مانشستر يونايتد.

وختم رومانو: "الصفقة ستتم، مسألة وقت فقط... جارناتشو لا يريد سوى تشيلسي".

