الزمالك يتقدم على وادي دجلة 1-0 بعد مرور 30 دقيقة ( فيديو وصور)

يتقدم فريق الزمالك على نظيره وادي دجلة، بنتيجة 1-0، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ناصر ماهر الهدف الأول لـ الزمالك في شباك وادي دجلة في الدقيقة 11.

تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان بيزيرا.

ويشارك سيف جعفر أساسيا في وسط الملعب نظرا لغياب نبيل عماد دونجا للإيقاف ومحمد شحاتة للإصابة.

ويحل على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد حمدي وآدم كايد وناصر منسي.

قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

وتضم القائمة كلا من:

محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، عمرو ناصر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.

وكشف الجهاز الطبي للفريق عن إصابة محمد شحاتة لاعب الوسط بشد عضلي مما تسبب في استبعاده عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

