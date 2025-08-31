بحضور كامل العدد من جنسيات مختلفة، نانسي عجرم تشعل حفل مهرجان العلمين الجديدة (صور)

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلها الغنائي الضخم ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالعلمين الجديدة بحضور كامل العدد مختلف الجنسيات العربية.

حضرت نانسي عجرم بكامل أناقتها بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا وتألقت بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تفاعل معها الحضور علي مدى قرابة الساعة ونصف الساعة وسط أجواء ساحرة غير مسبوقة.

وكانت نانسي عجرم طرحت أحدث ألبوماتها "نانسي 11" مؤخرا، وضم 11 أغنية، هم:

أما آخر أعمال نانسي عجرم كانت أغنيتها “تيجي نعيش” بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم مقسوم من خلال أغنيتين هما «مقسوم، قلبي يا محتاس».

