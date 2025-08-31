محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، فيما يخص متابعة الموقف الوبائي وتعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية، وتكثيف أعمال لجان التقصي الإكلينيكي لضمان سلامة الماشية وخلوها من الأمراض.

تنفيذ لجنة تقصي اكلينيكي

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بتنفيذ لجنة تقصي إكلينيكي، بسوق القصاصين؛ لمتابعة الحالة الوبائية والاطمئنان على سلامة الماشية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جهود مكثفة لتحقيق التنمية

قال الدكتور هاني عبد الخالق، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، "تواصل مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية جهودها المكثفة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الصحة العامة".



جهود متنوعة للطب البيطري

وفي سياق متصل، قامت إدارة الأمراض المشتركة، بسحب عينات البروسيلا من إحدى المزارع بطريق السويس؛ للتأكد من صحة الجمال معمليًّا.

في إطار استمرار أعمال لجان التحصين ضد العترة الجديدة لمرض الحمى القلاعية (SAT1) بجميع مراكز المحافظة، تم تحصين عدد ٩١٠٠ رأس من الماشية، منها ٨٩٧١ رأس أبقار و١٢٩ رأس جاموس.

ومن منطلق أن "الوقاية خير من العلاج"، تناشد مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية السادة المربين سرعة الإقبال على لجان التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية وتحقيقًا للتنمية المستدامة، فيما تواصل فرق الطب البيطري جهودها المكثفة لتغطية جميع المناطق المستهدفة في أسرع وقت، مع تقديم التوعية اللازمة للمربين حول أهمية التحصين وطرق الوقاية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ودكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.