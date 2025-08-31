الأحد 31 أغسطس 2025
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

لقى شخص مسن مصرعه وأصيب أثنين آخرين، جراء وقوع حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وتحديدا بمنطقة البعالوة. 

 

إخطار بوقوع حادث تصادم 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بعد البعالوة اتجاه الاسماعيلية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته 
حيث تبين تصادم كل من السيارة ط ط ر 4598 مع السيارة ط ه ر 8712.  

 

نقل المصابين إلى المستشفى 

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين والمتوفى إلى المشرحة.   

 

أسماء ضحايا الحادث 

وأسفر الحادث عن مصرع جميل عبد الله إسماعيل 50 سنة من أبو حماد الشرقية متوفي مكان الحادث، تم نقله إلى مشرحة مستشفى القصاصين.

كما أصيب عدي محمود جميل محمود يبلغ من العمر عامين، مصاب بكدمات بالجسم، وميادة زكريا يوسف تبلغ من العمر 39 سنة من ذات العنوان مصابة بكدمات بالظهر وسحجات بالجسم وتم نقلهما إلى مستشفى القصاصين العام. 
 

 

