دهس طفلة بجرار زراعي في الإسماعيلية يثير غضب رواد السوشيال ميديا

جانب من الحادث، فيتو
آثار مقطع فيديو تداوله عدد من رواد التواصل في محافظة الإسماعيلية، يوضح مصرع طفلة عقب دهسها أسفل عجلات جرار زراعي في مركز ومدينة القصاصين، كان يسير عكس الاتجاه، غضب العشرات من المواطنين. 
 

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني بالكتاتيب (فيديو وصور)

مديرية العمل بالإسماعيلية تنظم سلسلة ندوات للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد (صور)

وكان قد شهد مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، مصرع طفلة تدعى الزهراء ياسر سلامة تبلغ من العمر 12 عاما،  دهسها جرار زراعي كان يسير عكس الاتجاه بمنطقة الدواويس، حيث كانت الطفلة عائدة من سيارة البريد عقب قيامها بتسديد مصاريف المرحلة الإعدادية.   

 

إخطار بمصرع طفلة 

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا بمصرع طفلة تعرضت لحادث دهس أسفل جرار زراعي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

ضبط مرتكب الواقعة 

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط مرتكب الواقعة، حيث اعترف المتهم بارتكابة الواقعة دون قصد. 

 

وذكر المتهم خلال التحقيقات أنه لم ير الطفلة خلال سيرها في الشارع وذلك نظرا لارتفاع الجرار الذى كان يقوده عن مستوى الأرض.  

 


 

الملثم والسبابة.. أبرز الخصائص المميزة لـ أبو عبيدة (إنفوجراف)

