نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بأبوتشت

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أبوتشت، وذلك في إطار المراجعة الدورية للمشروعات الخدمية والتنموية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، والدكتور علي زين مدير الإدارة الصحية والقائم بأعمال مدير مستشفى أبوتشت العام، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملفات التصالح والتقنين.

استهل نائب المحافظ جولته بتفقد مستشفى أبوتشت العام، حيث تابع سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة.

كما تفقد أقسام الكلى الصناعي، والحضانات، إضافة إلى قسم العناية المركزة، بجانب أقسام العمليات والصيدليات.

وأشاد نائب محافظ قنا، بمستوى الخدمة الطبية ونظافة المستشفى، موجهًا بضرورة وضع علامات إرشادية لتسهيل وصول المواطنين إلى أماكن الخدمة، ومقدمًا الشكر لمدير المستشفى والأطقم الطبية.

كما تفقد وحدة طب أسرة أبوشوشة الصحية، حيث اطمأن على تواجد الأطقم الطبية وتفعيل مبادرة "المقبلين على الزواج" والمبادرات الرئاسية الأخرى، فضلًا عن تفقد غرفة تنظيم الأسرة والصيدلية والتأكد من توافر الأدوية والأمصال واللقاحات، مؤكدًا علي أهمية تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة، موجهًا الشكر لفريق العمل بالوحدة.

وفيما يخص الخدمات المحلية، تابع نائب المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت، وشدد على سرعة تقديم الخدمات للمواطنين وتفعيل شباك الاستعلامات.

عقد اجتماعات لمتابعة ملف التقنين



كما عقد اجتماعًا مصغرًا لمناقشة ملف التقنين، حيث أوضح أنه خلال شهر أغسطس تم تنفيذ 436 معاينة بالمساحة المدنية، وإعداد 105 محاضر تثمين، وسداد مستحقات لعدد 605 حالات، إلى جانب استرداد 732 حالة.

وتابع نائب المحافظ أعمال المرافق، حيث تفقد موقف أبوتشت الجديد المقام على مساحة 10 آلاف متر، واستمع إلى آراء المواطنين والسائقين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، كما تفقد مسجد الموقف والكافتيريا والمبنى الإداري وغرفة التحكم، موجهًا بضرورة تفعيل الكاميرات بشكل مستمر.

كما تفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبري على ترعة الفؤادية لخدمة 16 قطاعًا حكوميًا وعددًا من القرى بمجلسي قروي بخانس وقصير بخانس وأبوشوشة، موجهًا بسرعة تطهير ونظافة الموقع تمهيدًا لبدء الأعمال.

وعلى هامش الجولة، تفقد نائب المحافظ مكتبة "كتابك" بفرع أبوشوشة ضمن مشروع "حياة كريمة"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتنمية المحلية، والذي يهدف إلى نشر المعرفة ودعم الثقافة المصرية.

وفي ختام جولته، أكد نائب محافظ قنا، أن ما تشهده المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن مركز أبوتشت يحظى بنصيب كبير من المشروعات في مختلف القطاعات، خاصة الصحة والبنية التحتية والخدمات المحلية، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى الوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

ووجه نائب المحافظ الشكر للقيادات التنفيذية والعاملين على ما يبذلونه من جهد لخدمة أهالي المركز.

