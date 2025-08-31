مصرع شاب صعقا بالكهرباء في قنا
لقى شاب مصرعه، بادعاء صعق كهربائي بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث.
تفاصيل الواقعة بقنا
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات مفاده ورود بلاغ بمصرع شاب في ادعاء صعق كهربائي بقرية فاو بحرى مركز دشنا بمحافظة قنا.
بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى "محمد. ق.ع " ويبلغ من العمر 27 عاما بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا ادعاء صعق كهربائي وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دشنا المركزي في مقرها المؤقت بفاو قبلى تحت تصرف الجهات المختصة بقنا.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.
