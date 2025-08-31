الأحد 31 أغسطس 2025
محافظات

نجاح جراحة معقدة لمريضة أورام بمستشفى قنا العام

قنا،فيتو
قنا،فيتو

نجح فريق طبي متكامل بمستشفى قنا العام، في إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من ورم ضخم بالمبيض مصحوب بالتواء حاد، إلى جانب أورام ليفية بالرحم، وذلك عبر عملية جراحية دقيقة استغرقت عدة ساعات.

 

الفريق الطبي بقنا العام

قاد الفريق الطبي من قسم النساء والتوليد الدكتور محمود عبد الرحيم داود – استشاري ورئيس القسم، وشارك في الجراحة كل من: الدكتور حسن يوسف، الدكتور محمد فارس ياسين – أخصائيي النساء والتوليد: الدكتورة زينب أحمد عبد السلام، الدكتورة فاطمة طه يسن، والدكتور محمد عدلي هاشم – أطباء النساء والتوليد.

وخلال العملية، تم استئصال الرحم كاملًا مع إزالة الأورام بالمبيضين والغدد الليمفاوية. كما تولى فريق الجراحة العامة بقيادة الدكتور محمود إبراهيم القهيوي – أخصائي الجراحة العامة وجراحات الأورام، استئصال منديل البطن والزائدة الدودية، مع فحص شامل للأمعاء والمعدة والكبد لضمان سلامتها.

أما فريق التخدير، فقد قاده باقتدار الدكتور عادل علي أحمد – استشاري ورئيس قسم العمليات والتخدير بالمستشفى، مدعومًا بجهود فريق التمريض المتميز الذي ضم الممرضة سمر حمدان موافي والممرضة حسناء عيد حسن، تحت إشراف وكيل التمريض محمد نمر محمد.

أُدخلت المريضة إلى العناية الفائقة عقب العملية حتى استقرت حالتها وتماثلت للشفاء، وذلك بمتابعة دقيقة وتوجيهات مباشرة من الدكتور محمد الديب – مدير مستشفى قنا العام، الذي أوضح أن نجاح هذه العملية يعكس حجم التطور في مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى، مشيرًا إلى أن التكامل بين مختلف التخصصات وروح الفريق والالتزام بالبروتوكولات الحديثة كانت الركائز الأساسية وراء هذا الإنجاز

