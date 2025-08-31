الأحد 31 أغسطس 2025
محافظ قنا يسلم عقود عمل لأوائل خريجي مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

سلم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عقود العمل لـ 10 من أوائل خريجي فصول التعليم والتدريب المزدوج بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للعام 2025، بواقع 5 فنيين لشبكات ومحطات مياه، و5 فنيين لشبكات ومحطات الصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائب العمدة مبارك عامر عضو مجلس النواب، والنائب محمد أحمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، والدكتور نجم أحمد علي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بقنا، وفاتن نصر مدير عام التدريب بالشركة.

وأوضح المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن إنشاء فصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ساهم في تخريج فنيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في مجالات التشغيل والصيانة، مؤهلين للتعامل مع أحدث النظم التكنولوجية في محطات المياه والصرف الصحي، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تعين الدفعات الجديدة بالتعاقد
وأشار إلى أن الدفعة الحالية تضم 55 طالبًا، سيتم تعيينهم جميعًا بالتعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

ومن جانبه هنأ محافظ قنا الطلاب بتخرجهم وحصولهم على عقود عمل بالشركة القابضة في وظائف "فني محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي"، داعيًا إياهم إلى مواصلة مسيرتهم العلمية بالالتحاق بالتعليم الجامعي، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية.

كما جدد المحافظ تهنئته للطلاب العشرة الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التعليم الفني، مؤكدًا أن فصول التعليم والتدريب المزدوج لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي قدمت نموذجا يحتذى به بين مدارس التعليم الفني بالمحافظة، لما أظهره طلابها من مستوى متميز في الدراسة والتفوق العلمي.

ووجه "عبدالحليم" شكره لقيادات المنظومة التعليمية ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا على جهودهم في دعم العملية التعليمية، ولا سيما منظومة التعليم المزدوج، التي تهدف إلى إعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطور العلمي في مختلف التخصصات الفنية لخدمة المجتمع.

