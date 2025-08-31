منتخب الناشئين تحت 17 سنة يختتم تحضيراته لمواجهة العراق بكأس الخليج (صور)

أنهى منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة المنتخب العراقي في الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج للشباب.

وخاض منتخب مصر مرانا خفيفا اليوم الأحد بمدينة أبها السعودية، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس وجهازه المعاون، بدأ بتدريبات الجري والإحماء ثم تدريبات خفيفة بالكرة، كما خاض حراس المرمى الثلاثة مرانا قويا تحت قيادة مدربهم أحمد فوزي.

منتخب مصر يخسر أمام عمان

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام نظيره العماني بهدفين نظيفين، وبات مطالبا بتحقيق الفوز في لقاء الغد أمام العراق، لإحبياء أماله في المنافسة على الصعود للمربع الذهبي بطولة كأس الخليج للشباب

مجموعة مصر في كأس الخليج

كانت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، قد أوقعت مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من: "عمان، العراق والبحرين"، بينما تضم المجموعة الأولى كلا من: "السعودية، قطر، الكويت واليمن".

موعد مباراة مصر والعراق في كأس الخليج للشباب

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب العراق في ثاني مبارياته في بطولة كأس الخليج.

وتقام مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره العماني غدا الإثنين 1 سبتمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

