تفاصيل قرعة كأس الخليج العربي للشباب بمشاركة منتخب مصر

أجريت اليوم الإثنين قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عامًا، في مقر الاتحاد بمشاركة 8 منتخبات بينهما منتخب مصر.

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبلين.

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولي منتخبات السعودية وقطر والكويت واليمن.

فيما تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات العراق وعمان والبحرين.

وتعد هذه النسخة هي الأولى من نوعها على مستوى منتخبات الشباب، التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي، وتأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم بطولات الفئات السنية وتعزيز جاهزية المنتخبات الشابة للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة.

وعلي صعيد آخر أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن الأندية الثمانية المشاركة في النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج لموسم 2025-2026.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح الاتحاد أن البطولة ستشهد مشاركة ثمانية فرق تمثل مختلف دول الخليج.



وضمت قائمة الأندية المعتمدة: العين الإماراتي، سترة البحريني، الشباب السعودي، زاخو العراقي، النهضة العماني، الريان القطري، تضامن حضرموت اليمني، القادسية الكويتي.



ويشارك نادي الشباب السعودي في النسخة الجديدة من البطولة الخليجية، بعد أن تم اختياره بديلًا عن القادسية السعودي، صاحب المركز الرابع في دوري روشن، والذي اعتذر عن عدم المشاركة.

وبهذا يدخل الشباب البطولة ممثلًا للسعودية بصفته سادس الترتيب في الموسم الماضي.

وكانت النسخة الأولى من البطولة اختتمت بتتويج دهوك العراقي باللقب، عقب فوزه على القادسية الكويتي في المباراة النهائية، في نسخة شهدت حضورًا جماهيريًا جيدًا وأداءً تنافسيًا لافتًا.

ومن المرتقب أن يعلن الاتحاد الخليجي خلال الفترة المقبلة عن جدول المباريات التي تسعى إلى ترسيخ المنافسة بين الأندية الخليجية ومنحها مساحة إضافية للتطوير والاحتكاك على المستوى الإقليمي.

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