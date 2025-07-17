تكليف منتخب أحمد الكاس بالمشاركة في كأس الخليج للشباب

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على مشاركة المنتخب الوطني فى كأس الخليج للشباب، والتى ستقام بمدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفنى بقيادة أحمد الكاس بالإعداد للمشاركة فى البطولة في إطار استعدادات فريقه للمشاركة في كأس العالم المقرر اقامتها بقطر في نوفمبر المقبل.

أحمد الكاس يتحدث عن طموحه في كأس العالم للشباب

يستعد منتخب مصر للناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، التي تقام في رحاب دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، وستضم 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأعرب أحمد الكاس أسطورة كرة القدم المصرية ومدرب منتخب مصر للناشئين، عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده، مؤكدًا أن استضافة قطر للبطولة العالمية للناشئين تبعث على الفخر والاعتزاز لدى جميع العرب.

وأشار الكاس في حواره لموقع fifa إلى أن الإرث المتنامي في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في قطر، يمثل شهادة حقيقية على المكانة الرائدة للدولة باعتبارها عاصمة للرياضة في المنطقة والعالم.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب المصري في كأس العالم FIFA تحت 17 سنة في عام 1997، عندما استضافت مصر البطولة، ووصل منتخب البلاد إلى دور ربع النهائي. والآن، يسعى جيل واعد من اللاعبين الناشئين إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية بتحقيق نتائج ترقى إلى طموحاته.

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