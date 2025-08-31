تنسيق الدبلومات الفنية 2025، موعد بدء تسجيل الرغبات والكليات المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2025، موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل لاختبارات القدرات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن غدًا الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 هو آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

وتشمل الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

كلية الفنون الجميلة (فنون) بجامعة الأقصر.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.

و تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت ٣٠ أغسطس حتى الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥.

الحد الأدنى لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات والمعاهد، والذي جاء كالتالي:

• حصول طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات تخصصات «صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار- زراعي -موسيقي» على مجموع لا يقل عن 70%.

• ألا يقل مجموع طلاب دبلوم المعاهد الفنية «نظام الثانوية + سنتان» عن 75%.

كما أن بعض الكليات مثل كليات الهندسة وكليات الفنون التطبيقية تشترط اجتياز اختبارات قدرات أو امتحان معادلة قبل القبول النهائي.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية، موعد انطلاق تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2025، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية خلال شهر سبتمبر المقبل، وعقب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للثانوية العامة.

ويتم فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني كما هو معتاد من هنــــــــــــــا.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تتاح لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات مجموعة من الكليات الهامة بالجامعات الحكومية خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2025 والتي تأتي كما يلي:

كليات الفنون الجميلة

كليات الفنون التطبيقية

كليات التجارة

كليات التربية بشعب التعليم الفني

كليات السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي

المعاهد الفنية الصحية

معاهد الإدارة والحاسبات والمعلومات

الجامعة العمالية بفروعها المختلفة

كليات الهندسة بعد اجتياز امتحان المعادلة

كليات التعليم الصناعي

كليات التربية النوعية

المعاهد الفنية الصناعية

كليات الزراعة

