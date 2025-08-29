وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فروع لجامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت بمصر

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفدي جامعة أدنبرة نابيير وجامعة كوين مارجريت الإسكتلنديتين ببريطانيا، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير في مُستهل الاجتماع، على تميز العلاقات بين مصر وبريطانيا، مشيرًا إلى أهمية تكثيف جهود التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية في المجالات الأكاديمية والبحثية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا البلدين.

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات المصرية لعقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، والاستفادة من التجارب الدولية المُتميزة بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن الدولة المصرية تدعم إتاحة تعليم جامعي متميز يُساهم في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف المختلفة التي تؤهلهم ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر 2020.

وأشار الوزير إلى ما حققته أفرع الجامعات الدولية العاملة في مصر من نجاح وتزايد في الإقبال على الالتحاق بها، مشيرًا إلى وجود أفرع للجامعات البريطانية في مصر، والتي أحدثت تأثيرًا في منظومة التعليم العالي نظرًا لما تقدمه من تعليم عال الجودة ودرجات معترف بها دوليًا للطلاب المصريين والوافدين، وما تطبقه من معايير في البحث والابتكار والتميز الأكاديمي.

رؤية شاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة

وأكد وزير التعليم العالي، أن هناك رؤية شاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك مع الجامعات المصرية، ودعم الجهود المبذولة في مجال التعليم العابر للحدود، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، وتبادل الخبرات الأكاديمية مع الجامعات في مصر.

كما تناول الاجتماع بحث آليات استكمال إجراءات إنشاء فرعين لجامعة أدنبرة نابيير وجامعة كوين مارجريت الإسكتلنديتين والتي ستستضيفهما مؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال).

تعزيز الشراكة مع الجامعات المصرية

من جانبها، أعربت الدكتورة سو راغبي، رئيس جامعة أدنبرة نابيير، عن سعادتها بالتعاون المتميز بين الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية، مشيرة إلى اهتمام الجامعة بتعزيز الشراكة مع الجامعات المصرية وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتقديم التدريبات اللازمة لهم على البرامج الدراسية الحديثة، التي تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

بينما أشاد بول غرايس، رئيس جامعة كوين مارجريت، بالتقدم الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن استعداد الجامعة للتعاون مع الجامعات المصرية وتبادل الخبرات الأكاديمية بما يدعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في كلا البلدين.

جدير بالذكر أن استضافة فرع جامعة أدنبره نابيير وفرع جامعة كوين مارجريت من قِبل مؤسسة العاصمة الجامعية، يأتي وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشؤون الفنية، ومحمود راتب، رئيس مؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)، والدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، والدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، والأستاذ محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، والدكتور محمود كحيل، نائب رئيس فرعي الجامعتين لشؤون التعاون الدولي.

وحضر الاجتماع من الجانب البريطاني، بول غرايس، رئيس جامعة كوين مارجريت، والدكتورة سو راغبي رئيس جامعة أدنبرة نابيير، والسيدة نعومي غراهام نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية، والدكتور إسلام شيحة، عميد البحث والابتكار بكلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة أدنبرة نابيير، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني.

