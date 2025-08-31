الأحد 31 أغسطس 2025
أخبار مصر

رسميًا، غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن غدًا الاثنين الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:
 

وتشمل الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

كلية الفنون الجميلة (فنون) بجامعة الأقصر.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.


وأكدت الوزارة على أبنائها الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم في الموعد المحدد، حيث تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت ٣٠ أغسطس حتى الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥.

 

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

 الدخول إلى موقع التنسيق، ثم الانتقال إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام:

طلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة: رقم الجلوس والرقم السري.

طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية: كود التنسيق والرقم السري.

التأكد من صحة بيانات الطالب المعروضة (رقم الجلوس أو كود التنسيق واسم الطالب).

عرض قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، وأماكن ومواعيد أداء الاختبارات.

اختيار نوع اختبار القدرات المراد أداؤه.

سداد قيمة الاختبار عبر القنوات الإلكترونية فقط (بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني). 

ولا يعتد بأي وسيلة أخرى، ولن يتم الحصول على موعد إلا بعد إتمام السداد.

طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات المختارة، والمواعيد، وأماكن أداء الاختبارات.

الالتزام بأداء الاختبارات في الكلية الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي (أ)، وعدم أداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

تقوم الكليات بعقد الامتحانات وإدخال نتائج الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني بعد التحقق من بياناتهم، للاعتماد عليها في عملية توزيع الطلاب، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التسجيل.

تُجرى الامتحانات مرة واحدة لكل نوع من القدرات، ولا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، سواء بنفس الكلية أو كلية أخرى، ولا يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات لضمان الشفافية.

لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولًا نهائيًا بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الكليات.

