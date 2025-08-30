موعد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2025 والحد الأدنى وخطوات التسجيل

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. يترقب طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات الإعلان عن موعد بدء تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2025، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحدد للتسجيل لاختبارات القدرات على موقع التنسيق.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بكليات التجارة والزراعة والهندسة والحقوق وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025.

الحد الأدنى لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات والمعاهد، والذي جاء كالتالي:

حصول طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات تخصصات «صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار- زراعي -موسيقي» على مجموع لا يقل عن 70%.

ألا يقل مجموع طلاب دبلوم المعاهد الفنية «نظام الثانوية + سنتان» عن 75%.

كما أن بعض الكليات مثل كليات الهندسة وكليات الفنون التطبيقية تشترط اجتياز اختبارات قدرات أو امتحان معادلة قبل القبول النهائي.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025

من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي موعد تنسيق الدبلومات الفنية خلال شهر سبتمبر المقبل، وعقب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للثانوية العامة.

وأكدت مصادر بالوزارة أنه من المتوقع أن تعلن الوزارة عن بدء تنسيق الدبلومات الفنية عقب إنتهاء امتحانات طلاب الشهادات الفنية للقبول بكليات الهندسة والتجارة والزراعة والحقوق والتي بدأت خلال شهر أغسطس الجاري.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2025

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية 2025.

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها.

يقوم الطالب بتسجيل الرغبات حسب الأولويات.

ثم يقوم الطالب بعملية حفظ الرغبات وطباعة نسخة منها.

ينتظر الطالب إعلان النتيجة لمعرفة الكلية التي تم ترشيحه لها.

