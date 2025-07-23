قناع طبيعي لبشرة زجاجية كالمرآة وخالية من العيوب

تعرف البشرة الزجاجية بأنها بشرة صافية، مشرقة، خالية من العيوب، ولامعة بشكل طبيعي كأنها مرآة، لذا تسعى الفتيات للحصول عليها.

وهذه البشرة تشبه بشرة الفتيات فى كوريا حيث اشتهرت ببشرة صافية جميلة خالية من العيوب لأن لهن روتين خاص فى العناية بالبشرة.

قناع طبيعي لبشرة زجاجية كالمرآة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لب

شرة زجاجية كالمرآة وخالية من العيوب.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا الطازج

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد

نصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو

قطرات من عصير الخيار أو ماء الخيار المبشور

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نظيف، اخلطي جل الألوفيرا مع العسل جيدا حتى يمتزجا.

أضيفي ماء الورد وزيت الجوجوبا وقلبي بلطف.

أضيفي قطرات من عصير الخيار وامزجي حتى تحصلي على قوام يشبه السيروم.

نظفي وجهك جيدا بالغسول المناسب.

ضعي القناع على وجهك بلطف باستخدام أصابعك أو فرشاة ناعمة.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة حتى تمتصه البشرة.

اغسلي وجهك بماء فاتر ثم مرري قطعة قطن مبللة بماء الورد كتونر طبيعي.

كرري القناع من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

هذا القناع يرطب البشرة بعمق ويجعلها مشدودة وناعمة كالحرير، وعزز اللمعان الطبيعي ويقلل من بهتان الوجه، كما يهدئ الاحمرار والالتهابات بفضل خصائص الألوفيرا والخيار، ويوحد لون البشرة ويقلل من ظهور البقع الداكنة، واخيرا يعزز إنتاج الكولاجين بفضل العسل الطبيعي.

قناع طبيعي لبشرة زجاجية كالمرآة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.