محافظ دمياط ووزير العمل ومدير منظمة العمل الدولية يرأسون ندوة حول قانون العمل الجديد (صور)

استقبل الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأحد، محمد جبران وزير العمل، والسيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية ومدير فريق العمل اللائق لشمال أفريقيا، وذلك بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر، حيث ترأسوا فعاليات ندوة الحوار الاجتماعي الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.



وتستمر الندوة على مدار يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2025، بتنظيم مشترك بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، في إطار مشروع المنظمة "معًا لتنمية شباب دمياط".

حضور رسمي ومجتمعي واسع

شهدت الندوة مشاركة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، والدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية بوزارة العمل، والأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إلى جانب الأستاذ فتحي التلاوي مدير مديرية العمل.

كما حضر وفد منظمة العمل الدولية، من بينهم الأستاذة بيريهان توفيق مدير مشروع "معًا لتنمية شباب دمياط"، والدكتور فريد حجازي كبير استشاري أصحاب الأعمال بشمال أفريقيا، والأستاذة ياسمين العيسوي المدير المالي والإداري بالمكتب، والأستاذة نورهان الجنزوري مساعد المشروع، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والعاملين به.

كلمة محافظ دمياط

أكد محافظ دمياط في كلمته على أهمية انعقاد الحوار المجتمعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ بيئة عمل متوازنة تحقق التنمية البشرية، وتعيد الثقة للعامل المصري بما يتيح له المنافسة محليًا ودوليًا، مع وضع ضوابط تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.

وأضاف أن القانون الجديد يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيدًا بما حققه مشروع "معًا لتنمية شباب دمياط" من نجاح في تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

تصريحات وزير العمل

من جانبه أعرب وزير العمل عن سعادته بالتعاون مع محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية، موضحًا أن جلسة الحوار الاجتماعي تهدف إلى التعريف بالقانون الجديد الذي يبدأ تطبيقه غدًا. وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت 21 جلسة حوار مجتمعي سابقة مع أصحاب الأعمال والجهات المعنية، ما ساهم في الوصول إلى قرارات متوازنة تحقق الصالح العام.

كلمة مدير مكتب منظمة العمل الدولية

وجه إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة التحية إلى محافظ دمياط ووزير العمل، مؤكدًا أن انعقاد الندوة يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن المنظمة تدعم بقوة جهود نشر الوعي بالقانون الجديد وتنمية الشباب بمحافظة دمياط.

استعراض أبرز ملامح القانون

تضمنت الندوة عرضًا شاملًا للقانون قدمه المستشار القانوني لوزير العمل، تطرق خلاله إلى أهم النصوص والأحكام ومعايير السلامة والصحة المهنية. وأكد أن القانون يحقق توازنًا بين حقوق العمال وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كما تم فتح باب النقاش مع الحاضرين لطرح الاستفسارات وتوضيح النقاط التفصيلية.

