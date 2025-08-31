أسرع من الآلة الحاسبة، الطفل علي صالح يجري العمليات الحسابية بسرعة فائقة (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثًا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية، للقاء الطفل على صالح، وذلك بعد رصد عدد من مقاطع الفيديو له، وهو يقوم بإجراء عمليات حسابية أسرع من الآلة الحاسبة.



في البداية يسرد "علي" قصته قائلا: إنه طالب في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة التمساح في الإسماعيلية، ولم يتمكن من الذهاب إلى الامتحان مما اضطره إلى إعادة السنة، حيث تأخر لمدة عام عن استكمال دراسته، وكان يحق له أن يكون في الصف الأول الإعدادي.



جانب من اللقاء، فيتو

عمل في سن مبكرة

وأضاف أنه يعمل أغلب الوقت في بيع الذرة المشوي، وغسيل السيارات، وأحيانا يقوم بجمع الزجاجات البلاستيكية الفارغة، وذلك لمعاونة أسرته على ظروف المعيشة وخاصة أن والده مريض ويعاني من حالة صحية حرجة.

آثار الحريق بمنزل الطفل على،فيتو

سر تعلم الحساب الذهني

وأشار الطفل على صالح ابن الإسماعيلية خلال تصريحاته ل"فيتو" إلى أن والدته هى من علمته مبادئ الحساب، ولكنه وجد نفسه يقوم بالعمليات الحسابية الكبرى بطريقة سريعة، بالإضافة إلى أنه لم يجد أى صعوبة في حفظ جدول الضرب، بل كان في غاية السهولة.

وأوضح "على صالح " أنه يتمنى أن يصبح مهندسا متخصصا في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات عندمنا يكبر، كما يتمنى أن يتم إصلاح منزلهم الذى التهمته النار في الحريق.



آثار الحريق بمنزل الطفل على،فيتو

ومن جانبها قالت والدة الطفل على صالح خلال اللقاء: إنها كانت تحرص على تعليم نجلها مبادئ الحساب، وتتمنى أن يكمل دراسته ليصبح مهندسًا.

وأوضحت أن ظروف الحياة هى ما دفعت نجلها للخروج إلى العمل، مما جعله يهمل قليلا في دراسته ويتجه للعمل، وبخاصة بعد تعرض منزلهم لحادث حريق كبير تسبب في التهام محتويات منزل الأسرة.

آثار الحريق بمنزل الطفل على،فيتو

بالإضافة إلى أن والده يعاني من حالة مرضية شديدة بسبب تعرضة للإصابة في بطنه جعلته ملازما للفراش لا يتحرك إلا لحاجة، كما أن باقى أولادها يساهمون معها في المعيشة حيث يعملون في عدة أعمال مختلفة منها جمع المخلفات الصلبة والبلاستيكية، وأحيانا بالذرة المشوي طلبا للرزق.

