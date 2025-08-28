الجمعة 29 أغسطس 2025
محافظات

بدء عمليات الفرز بمقر اللجنة العامة بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية 2025 (صور)

 بدأت منذ قليل، عمليات فرز الأصوات داخل مقر اللجنة العامة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في محافظة الإسماعيلية برأسة المستشار أحمد سلامة 
 

 وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء في آخر أيام التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ. 
 

إجراء جولة الإعادة على مدار يومين 

 وأجريت جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، على مدار يومين في 5 محافظات، هي: “بني سويف والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية والأقصر”، ويتنافس خلالها 10 مرشحين، ويجرى التصويت داخل 1367 لجنة فرعية. 

 

ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وعددها 1367 فرعية فور غلق باب التصويت  وبعد انتهاء آخر ناخب متواجد في جمعية الانتخاب. 

وتُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية  بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري.  
 

خطوات فرز الصناديق
ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء بفرزها، مع مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المطابقة لمحضر الإجراءات رقم 8 ش. 


ويتم فتح الأقفال البلاستيكية لكل صندوق على حدة، ثم تُفرغ محتويات الصندوق على الطاولة أمام الحضور.
 
تُعرض الصناديق بعد تفريغها لإثبات خلوها تمامًا من أي أوراق.
 
وتُفرد بطاقات الاقتراع واحدة تلو الأخرى على ظهرها، ويتم التأكد من وجود ختم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة.
 

 

