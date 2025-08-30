احتفالا باليوم العالمي، اختتام فعاليات الأسبوع التثقيفي للشباب فى الإسماعيلية (صور)

معرض فني وتكريم للمبدعين

شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، فى محافظة الإسماعيلية، اختتام فعاليات الأسبوع التثقيفي المكثف للشباب، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة الإسماعيلية، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للشباب.

أبرز الحضور خلال الفعاليات

حضر الفعاليات الدكتور شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، أحمد يسري، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، والمدير التنفيذي للملتقى، ونظير لطفي، رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جولة داخل المعرض الفني

استهلت الفعاليات بجولة داخل المعرض الفني الذي ضم نتاج الورش الحرفية المنفذة على مدار الأسبوع، حيث أشاد الحضور بإبداعات الشباب ومهاراتهم الفنية.

وتنوعت المعروضات ما بين منتجات ورشة "الطرق على النحاس" للفنان جلال عبد الخالق، وأعمال "الحفر على الصدف" للفنان يوسف جلال والتي تميزت بأشكال تراثية، بالإضافة إلى أعمال ورشة "الأركت" مع الفنان أيمن السعدني والتي شملت تنفيذ قطع ديكورية متنوعة.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو



كما اشتمل المعرض على نماذج مزخرفة من فن الفيانسيه بإشراف الفنانة التشكيلية أميمة رشاد، ومجموعة من الحلي والمشغولات اليدوية بالأحجار الملونة، بإشراف المدربة نهى الكاشف.

واختتم اليوم بتكريم الشباب المشاركين تقديرا لجهودهم وإبداعهم.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

نفذت فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتضمن البرنامج عددا من الورش الحرفية أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية، إلى جانب لقاء تثقيفي بعنوان "قضايا الشباب والتنمية المستدامة"، ناقش أبرز التحديات التي تواجه الشباب ودورهم في التنمية وصنع القرار.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي من خلال التركيز على الحرف اليدوية والفنون التراثية، بما يسهم في دعم استراتيجيات بناء الإنسان وتفعيل دور الشباب في مسيرة التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.