إصابة 4 أشخاص في تصادم بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

تصادم سيارتين، فيتو
تصادم سيارتين، فيتو

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة مسنة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الإسماعيلية_ السويس الصحراوي.

زراعة الإسماعيلية تنظم جولات حقلية للتوعية بخطورة ذبابة الفاكهة (صور)

إصابة شخص في حريق بشقة سكنية بالإسماعيلية

إخطار بوقوع حادث تصادم 

كانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وتحديدا أمام محطة التعاون بجوار مسجد النور بمركز ومدينة فايد، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.


 

الدفع بسيارات الإسعاف 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى.

 

أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: فايقة السيد محمد، تبلغ من العمر 65 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات، ومحمد عبد الستار حسن، يبلغ من العمر 35 عامًا، مصاب سحجات وكدمات بالجسم.

 

بالاضافة إلى إصابة أحمد عبد القادر إبراهيم، يبلغ من العمر 31 عامًا، مصاب بجرح سطحي طوله 2 سم، وسيد عبد القادر إبراهيم، يبلغ من العمر 47 عامًا، مصاب بخلع بالكوع الأيمن وجميعهم من محافظة الإسماعيلية. 

