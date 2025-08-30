60 جنيها للكيلو، أسعار حلوى المولد 2025 في السيدة زينب (فيديو وصور)

مع اقتراب المولد النبوي الشريف 2025، تبدأ شوارع مصر في الاستعداد لهذا الموسم الروحاني والاجتماعي المميز، حيث تتزين الميادين والأسواق بموائد عامرة وشوادر ممتدة لبيع حلوي المولد، التي أصبحت جزءًا أصيلًا من مظاهر الاحتفال، وتعد منطقة السيدة زينب من أبرز الوجهات التي يقصدها المواطنون لشراء حلويات المولد، نظرًا لتنوع الأصناف وجودتها وأسعارها التي تناسب مختلف الفئات , وفي هذا التقرير سوف نتعرف علي أسعار حلوي المولد النبوي الشريف 2025.

أسعار حلوى المولد في السيدة

في جولة خاصة لـفيتو داخل أسواق السيدة زينب، قال إسلام - أحد تجار الحلوي بالمنطقة-: إن الموسم بدأ مبكرًا هذا العام، وسط إقبال من المواطنين على شراء حلوي المولد بمختلف أنواعها.

وأوضح أن الأسعار تراعي كافة المستويات، حيث تبدأ أسعار العلب الشعبية من 85 جنيهًا، بينما يبدأ سعر قرص الحلوى الشعبي من 60 جنيهًا فقط، وهو ما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من الأسر المصرية.

وتتنوع أصناف حلويات المولد النبوي لتشمل القطع التقليدية الشهيرة مثل: السمسمية، الفولية، الحمصية، السودانية، والملبن. كما تضم أصنافًا أخرى محببة للأطفال والكبار مثل جوز الهند، النوجة، والقشطة، ويشير التاجر إلى أن كل نوع من هذه الأصناف يشتق منه عشرات الأشكال والنكهات، بحيث يمكن أن نجد أكثر من 100 صنف مختلف داخل المحل الواحد.

سعر حلويات مولد النبوي 2025

أما عن الأسعار، فأوضح أن الأنواع الشعبية في السيدة زينب تتراوح ما بين 60 إلى 100 جنيه للكيلو، بينما يبدأ سعر الحلويات عالية الجودة أو ما يعرف بالمخصوص من 120 جنيهًا ويصل إلى 180 جنيهًا للكيلو حسب الخامة وطريقة التصنيع، كما تحظى أقراص المكسرات المخصوص بإقبال واسع، حيث يفضلها الكثير من الزبائن لكونها أكثر قيمة غذائية ومذاقًا فاخرًا، وتتراوح أسعارها ما بين 60 و80 جنيهًا للقرص الواحد، وتشمل البندقية، الفستقية، اللوزية، والكاجو.

ويؤكد تجار حلوي المولد في السيدة زينب أن السوق هذا العام يشهد حالة من التوازن بين الجودة والسعر، فهناك إقبال من الأسر البسيطة على الأنواع الشعبية، بينما يفضل البعض شراء العلب الفاخرة لتقديمها كهدايا للأقارب والأصدقاء وغالبًا ما تكون علب جاهزة لا تعتمد علي اختيارات المواطن فهي مخصصة للاهداء وتعتمد علي شكلها الخرجي الجذاب ومنها الكيلو حتي الثلاثة كيلو.

ويضيف إسلام: "الزبون هنا بيلاقي كل اللي نفسه فيه، سواء علبة صغيرة للأسرة أو علبة مخصوص للمناسبات الكبيرة، والأسعار بتناسب الجميع"، موضحًا أن هناك إقبالًا ملحوظًا من سكان المحافظات أيضًا، حيث يقصدون سيدة زينب خصيصًا لشراء حلويات المولد.

ويعد موسم المولد النبوي الشريف فرصة ذهبية لتجار الحلويات، حيث ترتفع نسبة المبيعات بشكل كبير، وتتحول الشوارع المحيطة بمسجد السيدة زينب إلى كرنفال احتفالي يجمع بين الروحانية والتقاليد الشعبية، وبينما يحرص البعض على شراء عروسة المولد والحصان كرمز للبهجة، يظل الإقبال الأكبر على الحلوى التي لا يكتمل الاحتفال بدونها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.