حلوى المولد بتخفيضات تصل لـ 25% بالمجمعات الاستهلاكية والأسعار تبدأ من 120 جنيها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، عن طرح حلوى المولد النبوي بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب توفير المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات المطروحة في الأسواق الأخرى.

وأكدت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى أنها وفرت عبوات متنوعة من حلوى المولد بأسعار تنافسية تبدأ من 120 جنيهًا لعلبة الحلوى السادة زنة كيلو جرام، فيما يبلغ سعر علبة الحلوى السادة "لوكس" زنة كيلو جرام 145 جنيهًا، وعلبة الحلوى السادة "لوكس" زنة 2 كيلو 290 جنيهًا.

بينما تُطرح علبة حلوى سادة "لوكس" زنة 3 كيلو بسعر 475 جنيهًا ضمن الأصناف المميزة، أما علبة الحلوى السادة "لوكس" زنة 4 كيلو فيصل سعرها إلى 700 جنيه، وتطرح علبة الحلوى السادة "لوكس" زنة 5 كيلو بسعر 850 جنيهًا.

كما أوضحت الشركة أنه تم طرح علبة حلوى فاخرة بالمكسرات زنة 2 كيلو بسعر 450 جنيهًا، وعلبة زنة 3 كيلو بسعر 675 جنيهًا، بينما يصل سعر علبة الحلوى الفاخرة بالمكسرات زنة 5 كيلو إلى 1100 جنيه، وذلك ضمن الفئات المميزة، بجانب توفير تشكيلة واسعة من المخبوزات والحلويات الشرقية والغربية ذات الجودة العالية.

وأضافت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى أنها تستهدف إنتاج كميات تتراوح ما بين 25 و30 طنًا من منتجات حلوى المولد هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الكميات المطروحة في حالة ارتفاع معدلات الإقبال، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة من خلال منافذ الشركة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

