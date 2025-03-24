نصائح غذائية من القومي للبحوث لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم في رمضان

يواجه مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم تحديات خاصة في الحفاظ على صحتهم أثناء الصيام، فالتغيرات في نمط التغذية وعدد ساعات الامتناع عن الطعام، التي تصل إلى 13 ساعة يوميًّا، تؤدي إلى تغييرات فسيولوجية في الجسم. لذا تقدم الدكتورة سوزان فؤاد سليمان، أستاذ التغذية العلاجية بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية في المركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح الغذائية التي تساعد هؤلاء المرضى على الصيام بأمان.

الصيام ومرضى ارتفاع ضغط الدم

تقول الدكتورة سوزان إن الصيام آمن لمرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يتناولون أدويتهم بانتظام وتحت إشراف الطبيب، بشرط اتباع نظام غذائي متوازن.

ومن أبرز التوصيات:

تجنب الأطعمة المالحة والمصنعة مثل المخللات، الجبن الرومي، اللحوم المصنعة، والأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة.

الإكثار من الخضروات والفواكه لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يساهم في ضبط ضغط الدم.

تناول مشتقات الألبان قليلة الدسم لاحتوائها على الكالسيوم الذي يساعد في تنظيم الضغط.

استبدال النشويات المكررة بالأرز البني، الخبز البلدي، والبرغل لتعزيز الشعور بالشبع وتنظيم مستوى السكر في الدم.

الإقلاع عن التدخين إذ يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي أو صلاة التراويح، لدورها في تنشيط الدورة الدموية.



الصيام ومرضى القلب

وأضافت الاستاذة بالمركز القومي للبحوث أنه يمكن لمرضى الشرايين التاجية المستقرة الصيام، مع اتباع إرشادات غذائية دقيقة، لكن الصيام ممنوع في الحالات التالية:

الإصابة بذبحة صدرية حادة أو جلطة قلبية حديثة.

ضعف كفاءة عضلة القلب.

ضيق الصمام الأورطي مع اضطراب نبضات القلب.



نصائح لتغذية مرضى القلب خلال رمضان

تجنب الإفطار المفاجئ بكميات كبيرة، فيفضل بدء الإفطار بكوب عصير طبيعي، أو 3 تمرات، ثم الانتظار 10 دقائق قبل تناول الشوربة والسلطة.

تقسيم الوجبات اذ يمكن تناول كميات صغيرة على مدار الوقت من الإفطار إلى السحور لتجنب إجهاد القلب.

الاعتماد على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكتان، مع تجنب الدهون المشبعة.

تناول الأسماك الغنية بأوميجا 3 مثل السردين والماكريل مرتين أسبوعيًا.

الإكثار من البقوليات كالعدس والفاصوليا لما تحتويه من ألياف غذائية مفيدة للقلب.

تناول المكسرات غير المملحة كاللوز وعين الجمل، لدورها في خفض الكوليسترول.



الأغذية الموصى بها لمرضى القلب وضغط الدم في رمضان

الخضروات الطازجة والمطبوخة مثل البروكلي، الجزر، والخيار.

الفواكه الطازجة والمجففة باعتدال مثل المشمشية والزبيب.

منتجات الألبان قليلة الدسم كالزبادي والجبن القريش.

الحبوب الكاملة كالخبز البلدي، الشوفان، والبرغل.

الأسماك وخاصة السلمون والتونة الغنية بأوميجا 3.



متى يجب الإفطار فورًا؟

شددت الدكتورة سوزان سليمان على أنه على المريض الإفطار فورًا في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة أو زغللة في العينين، التعرق المفاجئ، فقدان التركيز.

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