شكلمة البيستاشيو، أحدث أنواع حلوى المولد في باب البحر والكيلو بـ 300 جنيه (فيديو وصور)

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، تزدان شوارع القاهرة بألوان الفرح والبهجة، وتتصدر واجهات محلات الحلوى أصناف حلاوة المولد المتنوعة في قلب منطقة رمسيس، وبالتحديد في شارع باب البحر، انطلقنا في جولة ميدانية للتعرف على أحدث الأسعار والأنواع، واستكشاف ما يقدمه الباعة لزبائنهم.

أسعار حلاوة المولد 2025

في جولة بأحد أشهر محلات الحلويات في المنطقة، استعرض البائعون تشكيلة كبيرة من حلاوة المولد، بدءًا من الأنواع التقليدية وصولًا إلى الأصناف المبتكرة، حيث تبدأ أسعار الأنواع التقليدية المشكلة مثل السمسمية والفولية من 120 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح أسعار تشكيلة المكسرات بين 180 و220 جنيهًا، حسب النوع والجودة.

وتقدم المحلات أيضًا علبًا مشكلة من مختلف الأصناف بأسعار متنوعة:

علبة (16): قطعة بسعر 150 جنيهًا.

علبة أوريجينال صفيح (2.5 كجم): بسعر 450 جنيهًا.

علبة أوريجينال (2.5 كجم): بسعر 400 جنيه.

علبة أوريجينال (3.5 كجم): بسعر 500 جنيه.

علبة 27 قطعة بسعر 250 جنيهًا

علبة 36 قطعة بسعر 350 جنيهًا.

علبة 44 قطعة بسعر 450 جنيه.



أصناف جديدة في حلاوة المولد 2025

وأشار أحد البائعين إلى أنهم يحرصون على تقديم الجديد والمبتكر كل عام قائلا "كل سنة بنجدد، بنزود اللستة بتاعتنا، السنة اللي فاتت كنا عارضين مثلا 170 صنف السنة الجاية ممكن تلاقيها 200 صنف.

لم تقتصر تشكيلة حلاوة المولد على الأصناف التقليدية مثل السمسمية، والفولية، والحمصية، بل امتدت لتشمل أصنافًا فاخرة مثل الملبن بعين الجمل، والبندق، والفستق، والشوكولاتة كما تم إدخال منتجات جديدة مثل الكورن فليكس والفيرمسيل الملون والشوكولاتة، والشكلمة بالفستق التي يبلغ سعر الكيلو منها 300 جنيه جملة، والشكلمة الرافاييلو والكيندر بسعر 175 جنيهًا جملة.

حلاوة المولد: أسعار الجملة

الحاج علي، أحد بائعي المحل، بقسم تجارة الجملة، أوضح أن أسعار الجملة تكون أقل من أسعار التجزئة بنسبة 25% وتتوفر المنتجات في كراتين يزن معظمها 5 كيلوجرامات، بينما تختلف بعض الأصناف في وزنها لتصل إلى 3.5 أو 4 أو 7 كيلوغرامات.

وفيما يلي بعض أسعار الجملة:

الفول، السمسم، والحمص: كيلو الفول بسعر 90 جنيهًا (الكرتونة 5 كجم بـ 450 جنيهًا)، بينما يصل سعر كيلو الحمص والسمسم إلى 100 جنيه (الكرتونة بـ 500 جنيه).

الملبن: الملبن الحبل بالعين الجمل بسعر 220 جنيهًا للكيلو.

المربى: مربى البندق بسعر 160 جنيهًا للكيلو.

الأقراص: أقراص الحمص والسمسم والفول: كيلو الحمص والسمسم بسعر 75 جنيهًا، والسمسم بسعر 70 جنيهًا.

الفيرمسيل والكورن فليكس: بسعر 65 جنيهًا للكيلو.

جوز الهند: جوز الهند الفرن بسعر 140 جنيهًا.

البرجر و البورمة الجيلي: بسعر 80 جنيهًا.

المكسرات: بسعر 180 جنيهًا للكيلو.

العسولة السمسم أو الفول: بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

فخامة المكسرات: بسعر 175 جنيهًا للكيلو.

النوجا (الفستق والبندق): بسعر 180 جنيهًا للكيلو.

أقراص المكسرات: بسعر 500 جنيه للكيلو، والقطعة بسعر 100 جنيه.

علبة مشكلة (4.5 كجم): بسعر 625 جنيهًا.



ارتفاع الأسعار والحرص على الجودة

أشار البائع علي إلى أن أسعار العام الحالي زادت بنسبة 5 أو 10 جنيهات على بعض القطع مقارنة بالعام الماضي في حين بقيت أسعار بعض الأصناف مثل السمسمية والفولية كما هي، ارتفع سعر الحمصية بسبب زيادة سعر حبوب الحمص. أما المكسرات، فقد زاد سعر الكيلو منها بحوالي 40 جنيهًا بسبب الاستيراد.

ورغم هذه الزيادات، أكد البائعون حرصهم على استخدام أجود أنواع المكونات لضمان جودة منتجاتهم، وتقديم أسعار تنافسية لجذب الزبائن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.