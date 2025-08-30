وزارة الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا للقضاء على التراكوما

نفذت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برنامجًا تدريبيًا لأطباء وجراحي العيون ومنسقي الترصد في المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك عبر قطاع الطب الوقائي بالوزارة.

القضاء على مرض التراكوما (الرمد الحبيبي)

يهدف البرنامج إلى دعم الجهود الوطنية للقضاء على مرض التراكوما (الرمد الحبيبي) كمشكلة صحية، تمهيدًا للحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج امتد على مدار يومين، وركز على تعزيز مهارات الترصد والتشخيص والعلاج للتراكوما، ضمن المرحلة النهائية لتطبيق خطة القضاء على المرض، مشيرا إلى أن هذا التدريب يُعد خطوة حاسمة لاستيفاء متطلبات الإشهاد الدولي.

توحيد معايير التعامل مع الحالات في المنشآت الصحية

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن التدريب تناول ثلاثة محاور رئيسية، شملت التشخيص الدقيق للتراكوما، وآليات الترصد الوبائي المستدام، وبروتوكولات العلاج العالمية، موضحا أن البرنامج يهدف إلى توحيد معايير التعامل مع الحالات في المنشآت الصحية، دعمًا لخارطة الطريق للأمراض المدارية المهملة (2021-2030)، موضحًا أن الملف النهائي سيُقدم رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.

بدوره، أشار الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن البرنامج تضمن استعراض الإجراءات الأخيرة التي نفذها القطاع، بما في ذلك تعزيز نظم الترصد، وتكثيف التوعية الصحية، وتطبيق سياسات وقائية متكاملة، مما يعكس التزام مصر بتحقيق أعلى المعايير الصحية العالمية.

وأكدت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مكافحة التراكوما، بفضل التعاون الوثيق مع المستشفيات الجامعية والشركاء الدوليين، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا ودوليًا في مكافحة الأمراض المعدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.